Bachelorette-Star Stas Kozlovich will neue Freundin heiraten

Stas Kozlovich hat große Pläne! Der Zauberkünstler nahm an der vergangenen Staffel von Die Bachelorette teil und kämpfte um das Herz von Sharon Battiste (31). In der fünften Folge schickte die Köln 50667-Darstellerin ihn allerdings nach Hause. Doch kurz nach seiner Teilnahme an der Show fand Stas seine derzeitige Freundin fernab der TV-Kameras. Und mit der wird es auch schon richtig ernst!

"Meine Freundin wohnt mittlerweile bei mir und wir verbringen sehr viel Zeit miteinander", verrät Stas im Promiflash-Interview. Derzeit seien sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung und wollen noch ganz viel reisen. "Für uns beide ist es die große Liebe und wir planen, in naher Zukunft zu heiraten", gibt der Restaurant-Besitzer außerdem zu!

Während Stas schon Erfahrung im TV-Business hat, ist seine Freundin noch unbekannt. Das könnte sich aber ändern! "Wir können uns generell vorstellen, zusammen ins TV zu gehen, wenn das Format passt. Ich möchte natürlich weiterhin in TV-Formaten dabei sein, außer Datingshows", gibt das Model ehrlich zu.

Instagram / _stasofficial_ Stas Kozlovich mit seiner neuen Freundin

Instagram / _stasofficial_ Stas Kozlovich, TV-Bekanntheit

Instagram / _stasofficial_ Stas Kozlovich mit seiner neuen Freundin

