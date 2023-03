Wegen neuer Beziehung: Bachelorette-Stas sagt BTN-Rolle ab!

Stas Kozlovich lässt seinen großen Traum platzen! Schon länger will der Hotelbetreiber in der Öffentlichkeit richtig durchstarten: Seine Teilnahme bei Die Bachelorette im vergangenen Jahr sollte den Grundstein dafür legen. Und tatsächlich: Er konnte eine heiß ersehnte Hauptrolle bei Berlin – Tag & Nacht ergattern! Schon im Sommer sollte Stas in die Hauptstadt ziehen – doch wegen der Liebe sagt er nun ab!

Stas ist nämlich seit Kurzem wieder in festen Händen und die beiden meinen es richtig ernst miteinander! Das steht nun seinem Traum von Serienstar-Dasein im Weg, obwohl er schon seit zehn Jahren von dieser Karriere träumt. "Als ich erfahren habe, dass ich auf jeden Fall auch mal Kussszenen haben werde, wollte ich das mir und meiner Freundin nicht antun. Es ist zwar gespielt, aber ich würde sie sicher damit verletzen und mich auch", erklärt der Saarbrücker gegenüber Bild. Das Rollenangebot sei "ein riesiges Kompliment" – unter den Umständen könne er es aber keinesfalls annehmen.

Nun hofft Stas, in einer anderen Rolle in der Daily durchstarten zu können – ohne Kussszenen. Weitere Auftritte im TV kann er sich durchaus vorstellen: Der Kuppelshow-Kandidat will zu Promi Big Brother, Kampf der Realitystars oder ins Dschungelcamp eingeladen werden...

Stas Kozlovich, Bachelorette-Kandidat

Stas Kozlovich, TV-Bekanntheit

Bachelorette-Teilnehmer Stas Kozlovich

