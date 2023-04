Bösartiger Hautkrebs: So geht es für Patrice Aminati weiter

Patrice Aminati ging vor wenigen Tagen mit einer schockierenden Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Bei der Frau von Daniel Aminati (49) wurde Hautkrebs diagnostiziert. Zudem hatte sie erfahren, dass die bösartige Erkrankung bereits Metastasen gebildet hat. Die Mutter der kleinen Charly Malika war daraufhin direkt ins Krankenhaus gekommen und hatte operiert werden müssen. Aber wie geht es für Patrice jetzt nach den Untersuchungen und der OP weiter?

Im Interview mit RTL erklärt die Familienmutter jetzt, dass sie noch gar nicht so genau wisse, was auf sie zukommt. "Niemand kann dir im Augenblick sagen, wie es wirklich weitergeht. Es ist, als ob man im Nebel auf Sicht fährt", beschreibt Patrice ihre Situation und gewährt einen Einblick in die bevorstehenden Termine: "Nächste Woche finden nochmals eingehende Untersuchungen statt, erst dann wissen wir, wie es weitergeht. Sicher ist im Augenblick nur, dass es eine Immuntherapie geben wird."

Während dieser schweren Zeit kann Patrice voll und ganz auf die Unterstützung und den Beistand ihrer Familie zählen. Auf Instagram veröffentlichte sie am Dienstag einige Schnappschüsse, auf denen sich ihre Liebsten um die Kleine kümmern, den Haushalt schmeißen oder sie besuchen. "Meine Familie. Jeder springt ein. Einer für alle und alle für einen", schwärmte sie.

