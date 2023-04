Erste Liveshow: Wurde DSDS-Auftritt kurzfristig abgesagt?

Was lief hinter den Kulissen der ersten Liveshow noch so ab? Die diesjährige DSDS-Staffel hätte eigentlich die letzte werden sollen. Doch vergangenen Samstag verkündete der Chefjuror höchstpersönlich, dass die Castingshow verlängert wird! Dabei sorgte diese Ausgabe schon für zahlreiche Schlagzeilen – vor und hinter den Kameras. Jetzt meldet sich ein einstiger Kandidat zu Wort und meint: Seine Performance in der Liveshow wurde kurzfristig gecancelt!

Steve Maco versuchte im Jahr 2021 sein Glück in der Sendung. Dabei fiel er weniger mit seinem musikalischen Talent, sondern mehr mit seinen Looks und Darbietungen auf. Wie Bild berichtet, hätte er als Kult-Kandidat bei den Liveshows dabei sein sollen. "Ich sollte bei DSDS mit anderen ehemaligen Kandidaten ein Kult-Medley performen. Am Dienstag fuhr ich von München nach Köln zur Kostümprobe und zurück, am Freitag reiste ich erneut für die Proben an", schildert er dem Blatt.

Am Samstag dann aber wohl die große Enttäuschung. "Wir haben gewartet und uns gewundert, dass uns niemand abholte. [...] Aus zeittechnischen Gründen wurde unser kompletter Auftritt abgesagt", führt Steve aus. Für DSDS habe er extra einen Modeljob abgesagt, der ihm jedoch Geld gebracht hätte. "Für mich ist DSDS nach meinen Erfahrungen mit purer Menschenverachtung verbunden und sollte nicht verlängert, sondern eher eingestellt werden", schließt er wütend ab.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Steve Maco, DSDS-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Steve Maco, DSDS-Kandidat 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Steve Maco, DSDS-Kandidat 2021

