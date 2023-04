Fans sauer: Kim Kardashians natürliche Fotos sind bearbeitet

Führt Kim Kardashian (42) ihre Kunden etwa hinters Licht? In der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit steckt inzwischen eine knallharte Geschäftsfrau. Genau wie ihre Schwester Kylie Jenner (25) hat sich die US-Amerikanerin in der Beauty-Branche einen Namen gemacht. Unter dem Namen SKKN bringt die vierfache Mutter Hautpflegeprodukte auf den Markt. Eine neue Werbekampagne sorgt bei Kims Fans nun für sehr viel Empörung!

In der Instagram-Story der Marke wurden vermeintlich ungeschminkte Schnappschüsse der 42-Jährigen veröffentlicht. Zahlreiche Nutzer im Netz sind jedoch nicht davon überzeugt, dass die Bilder völlig natürlich sind und hetzen auf Reddit: "Daran ist nichts natürlich" oder "Wow. Qualitativ hochwertige Hautpflegeunternehmen würden dieses übermäßig bearbeitete und stark geschminkte Foto nicht posten, um für ihre Produkte zu werben! Was für ein Schwindel." Ein weiterer User witzelt: "Ihre Hautpflegeroutine ist Facetune."

Momentan macht die Reality-TV-Bekanntheit des Öfteren mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Zuletzt hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass Kim und ihre Familie in diesem Jahr nicht zur Met Gala eingeladen seien. "Sie war damit nicht glücklich. Es war für alle Beteiligten sehr peinlich!", hatte The Sun berichtet.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

Splash News / Actionpress Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2023

