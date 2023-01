"Fühlt sich komisch an": Sarah Harrison hat "krass" zugelegt

Sarah Harrison (31) formt ihren Körper! Die Influencerin hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin fand heraus, dass sie an dem Leaky-Gut-Syndrom leidet, weswegen sie ihre Ernährung umstellen musste. Jetzt geht es der Frau von Dominic Harrison (31) wesentlich besser, weswegen sie wieder mit dem Training begann. Dabei stellte Sarah nun fest: Sie hat einige Kilos zugenommen!

Sarah postete auf Instagram ein Video, das sie in einem Fitnessstudio zeigt. "Ich nehme so krass zu gerade. Das fühlt sich etwas komisch an, aber ich lasse das mal jetzt zu und beobachte, wie sich alles verändern wird", erklärte die Zweifach-Mutter.

Sarah wolle sich von der Zahl auf der Waage nicht beirren lassen. "Ich finde es so krass, dass wir Frauen so Waage-gesteuert sind. Was zählt, ist nur das Spiegelbild – und ich fühle mich gerade sehr wohl", stellte sie klar. Sie wisse, dass sie momentan Muskeln aufbaue und definierte werde. "Das wiegt natürlich auch alles einiges", meinte Sarah.

