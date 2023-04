"Kämpfst du?": Victoria Beckham neckt David beim tanzen

Ab aufs Tanzparkett! Victoria Beckham (48) und ihr Mann David Beckham (47) gehen seit fast 24 Jahren als Ehepaar durchs Leben. Das ehemalige Spice Girls-Mitglied und der britische Ex-Fußballspieler sind dafür bekannt, sich des öfteren zu necken und lassen ihre Fans durch lustige Aufnahmen an ihrem Privatleben teilhaben. Um etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen, geht es ab zum Tanzkurs: Victoria und David lassen die Hüften schwingen!

Zusammen mit ihrer Tochter Harper Seven (11) machte sich das Paar auf den Weg zum Salsa-Kurs. "Ich kann es kaum erwarten, David Beckham beim Salsa tanzen zuzusehen", erzählte die 48-Jährige in einem Instagram-Reel. Als sie ihren Gemahlen fragte, wie es ihm ergeht, antwortete er: "Das hier unten, fühlt sich großartig an, aber das hier oben ist ein wenig steif." "Kämpfst du damit locker zu werden? Kämpfst du damit?", konterte die Modedesignerin schelmisch.

Kurz darauf schwangen die beiden gemeinsam das Tanzbein. Dabei trug Victoria schwarze High Heels, was bei Harper und ihrem Vater nicht ganz so gut ankam: "Es ist ihnen peinlich, dass ich Stöckelschuhe trage. Doch ich werde ihnen zeigen, wie man es richtig macht."

