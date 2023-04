Milliardäre: Diese Stars gehören zu den Reichsten der Welt

Sie schwimmen im Geld. Musiker wie Rihanna (35), Beyoncé (41) und Jay-Z (53) gehören seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten der Welt. Aber auch von Film, Fernsehen und vor allem Reality-TV lässt es sich für einige Promis gut leben. So sind vor allem die Kardashians dank ihrer Show Keeping up with the Kardashians weltbekannt. Und in diesem Jahr stehen sogar noch mehr Promis als sonst auf der Liste der Milliardäre!

Das Forbes Magazine veröffentlicht jedes Jahr eine Liste der reichsten Menschen der Welt. Dort reihen sich für gewöhnlich vor allem Politiker und Unternehmer aneinander. Doch in diesem Jahr sind auch große Stars unter den Bestverdienern. Mit dabei ist auch Popstar Rihanna, die dank ihrer Kosmetikmarke Fenty und dem Unterwäschelabel Savage X Fenty Millionen machte. Allerdings befindet sich die Sängerin selbst nur auf dem 2.020. Platz von insgesamt 2.640 Kandidaten. Ihr Geschäftspartner hingegen schaffte es dank ihrer Kooperation sogar Multimillionär Elon Musk (51) zu überholen.

Etwas weiter oben als Riri steht der Rapper Jay-Z. Er klettert auf den 1.127. Platz, dank eines Vermögens von etwa 2,2 Milliarden Euro. Knapp über ihm reiht sich TV-Moderatorin Oprah Winfrey (69) ein. Mit auffälliger Abwesenheit glänzt allerdings Kanye West (45), der in den vergangenen Jahren auch zu den Reichsten der Reichen gehörte. Doch seine letzten Skandale scheinen ihn nicht nur die Anerkennung gekostet zu haben. Seine Ex-Frau Kim Kardashian (42) hingegen konnte den 2.259 Platz erreichen.

Getty Images Rihanna, Februar 2023

Getty Images Beyoncé and Jay-Z 2015 in New York

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

