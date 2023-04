"New Girl"-Reboot? Zooey Deschanel schließt es nicht aus

Kehrt Zooey Deschanel (43) zurück? Die Schauspielerin spielte von 2011 bis 2018 in der Sitcom "New Girl" mit. In dieser verkörperte sie die schrullige Lehrerin Jessica Day, die in einem Loft voller Männer lebt. Nachdem Serien wie Gossip Girl ein Reboot erhielten – dieses wurde bereits nach zwei Staffeln abgesetzt – warfen viele den Blick auf die Comedy-Serie. Zooey verriet, ob sie dabei wäre!

In einem Interview mit WSJ. Magazine sprach die 43-Jährige über die Möglichkeit, in einem Reboot von "New Girl" mitzuspielen: "Es hängt von den Umständen ab. Ich würde nicht den Rest meines Lebens damit verbringen wollen, Reboots zu machen." Von all ihren anderen Projekten sei es jedoch jenes, in dem sie bei einer aktuelleren Version mitmachen würde: "Ich hatte auf jeden Fall eine wunderbare Zeit und würde sehr gerne wiederkommen."

Der Hype um Neuverfilmungen scheint größer zu sein als je zuvor. Auch die Science-Fiction-Crime-Serie Akte X, die von 1993 bis 2018 lief, erhält eine Generalüberholung. Der Erfinder der Serie, Chris Carter (66), verriet in der Show "On the Coast Monday", dass bereits ein Regisseur gefunden sei.

Getty Images "New Girl"-Cast zur Feier der 100. Folge in Los Angeles, Dezember 2015

Getty Images Zooey Deschanel auf der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, März 2023

Landmark Media Press and Picture Gillian Anderson und David Duchovny in der elften Staffel von "Akte X"

