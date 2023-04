"Offen für vieles": Tina Ruland küsst gern auch mal Frauen

Sie ist offen für alles! Tina Ruland (56) feiert nun durch "Manta, Manta – Zwoter Teil" ihr großes Kino-Comeback. An der Seite von Til Schweiger (59) und dessen Tochter Luna (26) besuchte sie vor wenigen Tagen die Premiere des Streifens – und glänzte in einem roten enganliegenden Kleid. Mit diesem will die Schauspielerin wohl nicht nur Männern imponieren, denn anscheinend ist sie auch ihren Geschlechtsgenossinnen nicht abgeneigt. Tina küsst gern auch mal Frauen!

Im Talk mit Bunte schildert die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Ich küsse gerne. Dazu muss man nicht unbedingt ein Paar sein. Ich bin offen für vieles – und das würde ich noch nicht mal abhängig vom Geschlecht machen." Tina führt fort: "Ich finde Frauen sehr attraktiv und schön. Oftmals sogar sehr viel attraktiver als Männer im entsprechenden Alter." Der Schauspielerin sei wichtig, sich nicht in Schubladen stecken zu lassen.

Küssen tut die Filmdarstellerin anscheinend wirklich sehr gern, wie sie im Rahmen der Dreharbeiten des zweiten Teils von "Manta, Manta" vermuten ließ. Tina kommentierte ihre Kuss-Szenen mit Co-Star Til so: "Es war einfach mega! Nach wie vor. Genauso wie damals! Es war einfach sensationell." Ihr Schauspielkollege hatte den Eindruck, dass die 56-Jährige wohl gar nicht genug vom Knutschen habe bekommen können.

Getty Images Michael Kessler, Tina Ruland und Til Schweiger im Jahr 2023

Getty Images Tina Ruland, Til Schweiger, Luna Schweiger und Michael Kessler im Jahr 2023

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland im Rahmen der Premiere von "Manta, Manta – Zwoter Teil"

