Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar? Das glauben die Fans

Das sagen die Fans zu den Gerüchten! In den vergangenen Monaten gab es einen intensiven Rosenkrieg zwischen Iris Klein (55) und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (55). Der ehemalige Bodybuilder soll während seines Aufenthalts in Australien als Dschungelbegleitung etwas mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben. Mehrfach dementierten die Schauspielerin und Peter diese Gerüchte – jetzt wurden sie aber zusammen in einem Baumarkt gesichtet. Ob die beiden jetzt offiziell zusammen sind? Die Promiflash-Leser haben dazu eine eindeutige Meinung.

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 4. April 2023; 23:32 Uhr] sind sich die Fans mit großer Mehrheit ziemlich sicher: Nach diesen Aufnahmen ist die Beziehung zwischen Peter und Yvonne nicht mehr zu leugnen! Von insgesamt 10.301 Votes haben 82,5 Prozent (8.503 Votes) dafür gestimmt, dass das doch eindeutige Bilder sind! Lediglich 17,5 Prozent (1.798 Votes) gehen davon aus, dass sich die beiden Influencer trotz den Fotos einfach nur gut zu verstehen scheinen.

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram zu den Bildern vermuten die Follower sogar, dass Peter und Yvonne die Bilder vielleicht sogar mit Absicht provoziert haben. "Würde mich auch nicht wundern, wenn die sich extra nur treffen, um erwischt zu werden", lautete eine Spekulation.

Anzeige

Promiflash Yvonne Woelke und Peter Klein

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Yvonne Woelke bei den Box-Oscars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de