So sehr freut sich Nachrückerin Zuzel auf ihre GNTM-Zeit

Sie kann es kaum erwarten! In der Castingshow Germany's next Topmodel sucht Modelmama Heidi Klum (49) jedes Jahr nach ihrem Topmodel. Seit bereits acht Wochen konkurrieren die Nachwuchsmodels um den heiß begehrten Sieg der Show. Doch in der kommenden Folge stoßen weitere Kandidatinnen dazu: Ganze sechs Frauen rücken nach, darunter auch Frauen über 50! Neukandidatin Zuzel freut sich auf die aufregende Reise.

"Für mich ist es gigantisch, dass wir Frauen über 50 dabei sein dürfen", freut sich die 50-Jährige. Für die hübsche Brünette geht mit der Teilnahme an der Modelshow ein Traum in Erfüllung. "Wir müssen sichtbarer werden. Meistens sieht man immer nur die jungen Mädels", erklärt Zuzel. Doch Heidi hat hohe Erwartungen an die Nachrückerinnen. Gleich am ersten Tag müssen die sechs neuen Kandidatinnen mehrere Herausforderungen meistern und überzeugen.

Während die neuen Nachwuchsmodel sich über ihre Chance freuen, sorgt das Nachrücken für Streit unter den Kandidatinnen, – denn einige finden das Ganze mächtig unfair. "Ich kann das gut verstehen, dass die eine oder andere Kandidatin so empfindet, aber es hätte auch eine von ihnen treffen können. Dann wären sie jetzt als Nachzüglerinnen dazugestoßen. Und: Am Ende des Tages mache ich die Regeln", äußert sich Heidi dazu.

Instagram / zuzel_pc GTNM-Kandidatin Zuzel

ProSieben / Richard Hübner GNTM-Girls beim Dreh mit Starfotograf Rankin

Instagram / zuzel_pc GNTM-Kandidatin Zuzel

