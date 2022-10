Im lässigen XXL-Hoodie: Leni Klum unterwegs mit ihrem Freund

Leni Klum (18) weiß, wie man den Partnerlook rockt! Mit ihrem Boyfriend Aris Rachevsky schwebt das Model derzeit auf Wolke sieben und zeigt sich auch gerne mit ihm in der Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Tagen wurden die Turteltauben beim entspannten Spaziergang in Hollywood fotografiert. Jetzt schlenderte das Paar erneut durch die Straßen von New York City – und dabei rockten Leni und Aris einen gemischten Look aus lässig und schick.

Fotografen erwischten Leni und ihren Aris beim gemeinsamen Spaziergang durch den Big Apple. Die Aufnahmen zeigen das Paar in einem zusammenpassenden Baggystyle. Während die Tochter von Heidi Klum (49) weite Jeans mit Sneakern und einem XXL-Hoodie in Schwarz kombinierte, setzte ihr Liebster auf ein Outfit grau in grau. Um ihrer lässigen Ausstattung ein bisschen Glamour zu verleihen, hatte Leni sich eine kleine Handtasche mit Goldkette von Chanel über die Schulter geworfen. Mit aufgezogenen Kapuzen und Sonnenbrillen flanierten die beiden so durch die Straßen von New York.

Der Ausflug mit ihrem Freund scheint für Leni eine willkommene Abwechslung zu sein, denn sie musste zuletzt einiges an Kritik einstecken. Ihr wurde vorgeworfen, sich den Erfolg im Modelbusiness nicht selbst erarbeitet zu haben. Sie sei nur wegen ihrer berühmten Eltern heute beruflich erfolgreich. Leni meinte daraufhin, sie sei sich ihrer Privilegien aber durchaus bewusst und natürlich auch für die Unterstützung ihrer berühmten Eltern dankbar.

Anzeige

ActionPress Leni Klum mit Aris Rachevsky in Los Angeles

Anzeige

MEGA Leni Klum, Juni 2022

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum bei einem Event in New York City, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de