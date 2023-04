"Faul": Will "Temptation Island"-Adrian bemuttert werden?

Braucht Adrian Loevenich Freundin und Mutter in einem? Zusammen mit seiner Freundin Charline Grothe nimmt der Beau an der diesjährigen Staffel von Temptation Island teil. Dort will sich das Paar dem ultimativen Beziehungstest stellen und den heißen Verführern und Verführerinnen widerstehen. Adrian hat damit aber von Beginn an Schwierigkeiten und kommt Verführerin Nora Lob (34) schon ziemlich nah. Diese hat zu dem Reality-TV-Kandidaten eine ganz klare Meinung – Stichwort: faul!

Nora war nun im neuesten YouTube-Video von Ramon Wagner zu Gast. Dort sprach der Webstar die Verführerin auch auf Adriano an. Für ihn fand die 26-Jährige deutliche Worte: "Ihm ist seine Freundin scheißegal. Der macht nichts zu Hause [...] Sie hat für ihn ja sogar die Koffer gepackt." Laut der Beauty sei der Muskelmann ein Macho und total faul. "Ich glaube, der liebt seine Freundin auch eigentlich gar nicht", erklärte Nora überzeugt.

Schon in der ersten Folge hatte Adrian ein Auge auf Nora geworfen – und nicht nur das. Er ließ nichts anbrennen und genoss direkt mal eine Massage der Verführerin. Bevor es aber zu mehr zwischen den beiden kommen konnte, platzte Nico Legat in den Raum. Was wohl Adrians Partnerin zu den Bildern sagen wird?

