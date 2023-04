So reagieren die GNTM-Girls auf die sechs Nachrückerinnen!

Die Germany's next Topmodel-Nachrückerinnen werden nicht gerade mit offenen Armen empfangen! In dieser Woche ist es endlich so weit: Heidi Klum (49) stellt ihren bisherigen Kandidatinnen in Folge acht endlich die sechs Zusatz-Teilnehmerinnen vor. Darunter befinden sich wie im Vorjahr auch wieder Best-Ager-Models. Doch Freudensprünge macht die Mädelsgruppe bei diesen News nicht – im Gegenteil: Die GNTM-Girls sind sogar total schockiert, dass weitere Konkurrentinnen in die Modelvilla einziehen!

Heidi veröffentlichte jetzt einen kurzen Trailer auf Instagram, in dem bereits einige Reaktionen der Kandidatinnen zu sehen sind – und die fallen alles andere als positiv aus! "Mir hat das gar nicht gefallen", beschwert sich die Teilnehmerin Anya nach der Ankunft der Nachrückerinnen beispielsweise in dem Clip und äußert ihre Meinung unter Tränen: "Ich finde das superunfair gegenüber uns!"

Vor allem das späte Dazustoßen der Zusatz-Kandidatinnen sorgte für Unruhe am "Germany's next Topmodel"-Set. Heidis Schützling Olivia regt sich in der Vorschau zusätzlich zu Anya vor laufender Kamera auf: "Digga, was soll das?! Die kommen erst zur Folge acht?"

