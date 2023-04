"Keinen Clyde": Disst Nathalie Volk hier ihren Ex Timur?

Hier konnte Nathalie Volk (26) sich einen kleinen Seitenhieb wohl nicht verkneifen. Die Influencerin kam vor über einem Jahr wieder mit ihrem Ex Frank Otto (65) zusammen. Zwischen der ersten Trennung 2020 und ihrem Liebes-Comeback war die Brünette in zwei Beziehungen. Einer von ihren beiden Ex-Partnern ist der Rocker Timur A. gewesen – die beiden gingen wohl aber nicht wirklich im Guten auseinander. Stichelte Nathalie jetzt etwa gegen diesen?

In einer Fragerunde auf Instagram stellte ein Fan eine spannende These auf und spielte damit vermutlich auf Nathalies Ex-Partner Timur an: "T und du wart wie Bonnie und Clyde." Offenbar kann die 26-Jährige den Vergleich mit dem Kult-Gangsterpärchen nicht ganz nachvollziehen: "Es gab nur Bonnie, aber keinen Clyde..."

Nathalie bestätigte außerdem, dass sie nach wie vor mit dem Unternehmer Frank zusammen ist. On top enthüllte sie, was ihr an einem Mann besonders wichtig ist. "Dass er um mich kämpft", plauderte das sportliche Model aus.

ActionPress / Andre Lenthe Nathalie Volk und Frank Otto

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

