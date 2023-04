"Mit Tränen": So sehr freut sich Christina Luft auf zu Hause

Auch Christina Luft (33) hat nun endlich wieder Zeit zum Entspannen! Derzeit kämpft die Profitänzerin mit Ali Güngörmüs (46) bei "Let's Dance" um den Titel "Dancing Star 2023". Aufgrund der harten und regelmäßigen Trainingseinheiten war die Sportlerin nun schon längere Zeit nicht mehr bei ihrem Verlobten Luca Hänni (28) in der Schweiz. Im Rahmen der Osterpause fährt Christina nun endlich wieder nach Hause!

"Ich liebe meinen Job sehr, aber selten bin ich fast mit Tränen in den Augen in den Zug gehüpft. Zwei Monate war ich jetzt nicht mehr zu Hause, habe nicht mehr in meinem eigenen Bett geschlafen oder meine Sachen umpacken können", berichtete die Turniertänzerin auf Instagram. Sie freue sich sehr auf ihren Luca, darauf, die Fortschritte ihres Hausbaus zu sehen, zu kochen und endlich mal wieder auszuschlafen. Diese Pause haben sie und auch Ali wohl bitter nötig. Christina fügte nämlich hinzu: "Die Nerven liegen nach so vielen Wochen blank und jeder Schritt macht im Kopf nur noch Salat!" Zu ihren ehrlichen Worten teilte die 33-Jährige zudem ein glückliches Selfie von sich aus dem Zug.

In ihrer Story meldet sich Christina schließlich aus dem Auto wieder bei ihren Fans, dabei darf selbstverständlich auch ihr Partner Luca nicht fehlen! "Ich bin die Tage nur am Heulen vor Freude. Ich war jetzt das erste Mal wieder im Haus. Es ist einfach überwältigend", schwärmt sie. Denn es sei viel schöner geworden, als sie es sich erträumt habe.

