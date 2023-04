Nach Debüt: Chase Stokes und Kelsea erneut auf Red Carpet

Kelsea Ballerini (29) und Chase Stokes (30) machen kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe! Seit Anfang des Jahres hatte es Gerüchte gegeben, dass die Sängerin und der Schauspieler ein Paar sein sollen. Im März zeigten sie sich dann zum ersten Mal zusammen im Netz. Vor wenigen Tagen folgte das Red-Carpet-Debüt – doch damit nicht genug: Kelsea und Chase turteln jetzt direkt auf dem nächsten Event!

Am Dienstag waren der Outer Banks-Darsteller und die "Mountain With a View"-Interpretin bei der Premiere des Musicals "Shucked" in New York zu Gast. Während Chase auf einen dunkelblauen Anzug setzte, entschied sich Kelsea für ein gelb-orangenes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Beide legten die Arme umeinander, lächelten freundlich in die Kamera und wirkten dabei sehr glücklich.

Bevor sich die beiden öffentlich als Paar gezeigt haben, hatte Chase bereits ein paar liebevolle Worte über seine Partnerin verloren. "Sie ist ein süßes Mädchen. Wir haben eine gute Zeit und das ist alles, was ich dazu sage!", erzählte er einem TMZ-Reporter.

Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Anzeige

ActionPress Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023 in New York

Anzeige

ActionPress Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023 in New York

Anzeige

Wie findet ihr die Bilder der beiden? Voll süß! Na ja, nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de