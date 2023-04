So feiern Prinz William und Kate Ostern mit den Kindern

Ostern steht vor der Tür! Zwar laufen gerade schon die Vorbereitungen für die anstehende Krönung von König Charles III. (74) auf Hochtouren, die royale Familie wird aber dennoch auch beim Osterfest wieder zusammenkommen. Zuletzt wurde bekannt, dass Charles für den jüngsten Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) die Tischregeln für Kinder der Familie lockern soll. Aber wie werden Will, Kate und ihre drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) die Osterfeiertage verbringen?

Ein Repräsentant von William und Kate bestätigte gegenüber People, dass das Ehepaar wie jedes Jahr am Gottesdienst in der St. George's Chapel teilnehmen werde. Der Ostergottesdienst im vergangenen Jahr war das erste royale Event, dass Prinz George und seine Schwester Prinzessin Charlotte besuchen durften. Zur Messe musste Prinz Louis damals noch nicht mit, sein erster Kirchgang war der Besuch der Kirche in Sandringham zu Weihnachten. Es ist noch nicht bekannt, ob die drei Geschwister ihre Eltern dieses Jahr zur Eucharistie begleiten werden.

Für die royale Familie wird es das erste Osterfest ohne Queen Elizabeth II. (✝96) sein. Der Gottesdienst in der St. George's Chapel könnte für die Familie allerdings ein schwieriger Gang werden. Denn hier fand im vergangenen September die Beerdigung ihrer Majestät statt und es ist wahrscheinlich das erste Mal seitdem, dass die Familie wieder zusammen in der Kapelle sein wird.

