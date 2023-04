Sturz in der GNTM-Villa: Viviens Arm muss eingegipst werden

Vivien gibt bei Germany's next Topmodel alles! In der aktuellen Staffel kämpft die Koblenzerin um den beliebten Titel. Und sie macht sich dabei richtig gut: Folge für Folge heimst das Curvy-Model Lob von Chefjurorin Heidi Klum (49) ein. Beim Sedcard-Shooting gehörte sie sogar zu den Besten und begeisterte mit ihrer natürlichen Art. Doch nun muss sich Vivien einer Herausforderung stellen: Sie hat sich bei einem Sturz in der Villa am Handgelenk verletzt!

In der aktuellen Folge kommt Vivien mit den anderen Mädels ans Set – und trägt den ganzen rechten Unterarm in Gips! "Ich bin einmal aufgestanden, draußen auf der Terrasse bei uns in der Villa, und wollte wohin – und ja, dabei habe ich mich einmal hingelegt", schildert die 23-Jährige ihren Unfall. Um den Aufprall abzufedern, habe sie versucht, sich mit dem Handgelenk abzustützen – ohne Erfolg: "Das hat, wie man sieht, nicht so gut funktioniert, denn ich trage hier jetzt so eine hübsche Schiene."

Was sagt Modelmama Heidi zu Viviens Beeinträchtigung? "Oh nein! Das ist aber auch echt blöd", kommentiert sie den Vorfall. Doch zum Glück kann es die Auszubildende in der Folge anfangs sowieso ruhiger angehen lassen: Ihre Konkurrentinnen und sie können sich erst mal zurücklehnen und die sechs Nachzüglerinnen bei ihrem Shooting beobachten.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Vivien, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de