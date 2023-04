"Are You The One?"-Juliette und Barkin haben sich getrennt!

Zwischen Juliette und Barkin ist es aus! Vergangene Staffel hatten die beiden sich in der Kuppelshow Are You The One? kennen und lieben gelernt. Doch bereits in der Sendung hatte sich Barkin den ein oder anderen Fehltritt geleistet und sogar fremdgeknutscht. Trotzdem traf sich das Paar nach der Show weiter. Nun bestätigt die 22-Jährige jedoch die Trennung in ihrer Instagram-Story: "Zurzeit werde ich mit ganz, ganz vielen Fragen bombardiert, was mit mir und Barkin ist. Ich glaube, viele von euch haben auch gesehen, dass wir die Bilder von uns rausgenommen haben und ja, es ist vorbei."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de