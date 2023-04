Datenight: Kaia Gerber und Austin Butler lässig unterwegs

Sie genießen einen Abend zu zweit! Kaia Gerber (21) und Austin Butler (31) sind schon seit Ende 2021 zusammen und gelten als absolutes Traumpaar. Der "Elvis"-Darsteller und die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (57) hatten ihre Liebe anfangs noch geheim gehalten – nun posieren sie immer wieder gemeinsam auf roten Teppichen. Die beiden scheinen total happy zu sein – ganz verliebt schlenderten Kaia und Austin jetzt durch Los Angeles!

Paparazzi erwischten die 21-Jährige und den Schauspieler vor wenigen Tagen nach einem romantischen Date. Hand in Hand liefen die beiden Turteltauben durch die Straßen Hollywoods und wirkten dabei total unauffällig. Wie die Aufnahmen zeigen, die E! News vorliegen, trug Austin eine coole dunkle Lederjacke und einen Kapuzenpullover. Dazu kombinierte er eine Trucker-Cap, die er tief ins Gesicht zog. Seine Liebste strahlte in einem passenden Look und entschied sich für einen schwarzen Mantel.

Nicht nur zahlreiche Paparazzi lichten das Paar immer wieder ab – auch Austin selbst schießt wohl gerne Bilder von seiner Freundin. Im Januar waren die zwei bei einem intimen Fotoshooting in Mexiko erwischt worden! Laut Dailymail hatte das Model in einem sexy Bikini am Pool posiert, während ihr Partner zahlreiche Bilder von ihr gemacht hatte.

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

Anzeige

Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de