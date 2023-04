Etwa mit Harry? Emily Ratajkowski bestätigt neue Romanze

Läuft zwischen Harry Styles (29) und Emily Ratajkowski (31) etwa schon länger was? Vor einigen Tagen ging ein Video des Sängers und des Models in den sozialen Medien viral. Darin knutschen die beiden ungehemmt auf offener Straße. Zwei Wochen zuvor hatte die Beauty bereits angedeutet, jemanden intensiver kennenzulernen. "Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist", hatte sie sich im Podcast "Going Mental with Eileen Kelly" geäußert.

