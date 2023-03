Tokio-Pics von Emrata: Fans fragen lustig nach Harry Styles!

Aber wo ist Harry Styles (29) denn nun? Der Sänger tourt derzeit durch Asien. Vor wenigen Tagen spielte er seine Hits "As It Was" und "Golden" wie immer gut gelaunt in Tokio. Nach dem Konzert hatte er aber anscheinend auch viel Spaß. Er vergnügte sich dann mit Emily Ratajkowski (31) und züngelte wild auf einer Party mit dem Model. Das Video ging viral und viele Harry-Fans reagierten ziemlich fies. Doch jetzt gab es auch mal lustige Kommentare auf Emilys Profil!

Auf Instagram ließ die Mutter eines Sohnes ihren Tokio-Trip mit Bildern Revue passieren. Neben Ramen, Museumsbesuchen und wunderschönen Kirschbaumblüten zeigte Emily auch einen süßen Moment mit ihrem Kind Sylvester Apollo Bear (2). Aber von Harry fehlt natürlich jede Spur. "Alle fragen, wo Harry ist – aber er schießt doch die Bilder" oder "Hast du da nicht was vergessen?", lauten nur zwei der witzigen Kommentare der Follower, die auf die Knutscherei mit dem Briten andeuten wollen.

Ein anderer User zitierte Harrys Song "As It Was", in dem es am Anfang heißt "Komm schon, Harry. Wir wollen dir gute Nacht sagen" und witzelte zugleich über die Situation. Doch natürlich finden sich auch unter diesem Beitrag Fans, die Emily kritisieren: "Wenn du keine ernsthafte Beziehung willst, solltest du Harry keine Hoffnungen machen. Du hast mich enttäuscht."

