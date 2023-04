Hate-Kommentare wegen Glatze: "Let's Dance"-Sharon reagiert

Sharon Battiste (31) setzt sich zur Wehr. Die ehemalige Bachelorette schwingt bei Let's Dance momentan das Tanzbein – in der vergangenen Woche konnte die Laiendarstellerin sogar die Höchstpunktzahl von 30 Punkten erreichen. Während der Shows tanzt die Influencer größtenteils mit Glatze, sie lebt nämlich mit kreisrundem Haarausfall. Deswegen muss die Beauty sich im Netz mit gehässigen Kommentaren auseinandersetzen – das lässt Sharon aber nicht einfach so stehen!

In ihrer Instagram-Story machte Sharon ihren Hatern eine deutliche Ansage. "Wenn ich weiter Kommentare bekomme nach dem Motto, ich soll doch bitte wieder meine Perücke tragen, weil das würde ja so scheiße aussehen mit der Glatze, das wäre ja nicht anzusehen... Ich blockiere euch – Punkt!", machte die 31-Jährige deutlich und fügte hinzu: "Ich habe mir den Look erstens nicht ausgesucht und zweitens finde ich den richtig cool!"

Sharon ist teilweise auch schon mit Perücke über das Tanzparkett gefegt – verzichtet aber größtenteils darauf, um bewusst ein Zeichen zu setzen. Sie möchte anderen von der Krankheit Betroffenen Mut machen und sie inspirieren.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Sharon Battiste mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc, "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de