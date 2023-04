Herrlich ehrlich: Stacey Solomon zeigt ihren After-Baby-Body

Stacey Solomon (33) ist stolz auf sich und zeigt das auch! Vor zwei Monaten war die X Factor-Bekanntheit erneut Mutter geworden – inzwischen ist sie also stolze Mama von fünf Sprösslingen. Im Netz gibt die Influencerin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren vollgepackten Alltag. Dabei versucht Stacey auch nichts zu verstecken. Nun teilte sie eine herrlich erfrischende Bilderreihe samt ihres After-Baby-Bodys.

Via Instagram postete die fünffache Mama eine niedliche Bilderstrecke, die sie und ihre Familie an einem entspannten Beach-Tag zeigen. Auf den ersten beiden Schnappschüssen sitzt Stacey mit ihrem Töchterchen Belle im Sand. Dabei zeigt die 33-Jährige auch ganz ungeniert ihren After-Baby-Body. "So dankbar für meinen Körper, der unsere Familie hierhergebracht hat", schreibt sie dazu. Ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren von den Schnappschüssen begeistert. "Eine normale Mutter mit einem normalen, schönen Körper, die mit ihren Kindern Erinnerungen schafft. Ich liebe es, das zu sehen", meint ein User.

Den Alltag mit ihren fünf Kindern wuppt Stacey offenbar total gut. Kochen, Putzen, ihre Kinder zu ihren Freizeitaktivitäten bringen – dass sie das alles so gut unter einen Hut bekommt, macht sie sehr stolz. "Ich fühle mich, als hätte ich mich heute übertroffen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich überheblich klinge, aber ich habe mich heute wie eine Superheldin gefühlt", hatte sie vor wenigen Tagen im Netz geschwärmt.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Tochter am Strand, 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Tochter Belle im Februar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im März 2023

