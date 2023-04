Junge und Mädchen: Amy Childs' Zwillinge sind auf der Welt!

Amy Childs' (32) Familie wächst und wächst! Die britische TV-Persönlichkeit hatte im Oktober 2022 eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Die einstige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin hatte verkündet, dass sie nach ihren zwei Kindern aus vorherigen Beziehungen erneut Mama wird. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Billy Delbosq hatte sie Zwillinge erwartet – und jetzt war es endlich so weit: Amys Babys sind auf der Welt!

Wie The Sun jetzt aus Insiderkreisen erfahren haben will, sollen Amys Zwillinge das Licht der Welt erblickt haben. "Amy hat ihre Zwillinge bekommen – einen Jungen und ein Mädchen", berichtete der Informant und fügte hinzu: "Sie ist überglücklich!" Allerdings sei die stolze Vierfach-Mama nach "einer langen Geburt" auch ziemlich erschöpft. Bislang äußerte sie sich noch nicht persönlich zu der Ankunft ihrer kleinen Schätze.

Offenbar waren die beiden jüngsten Familienmitglieder aber nicht geplant. Im Oktober hatte sich Amy nach der Schwangerschaftsverkündung nämlich ziemlich überrascht gegenüber Ok! geäußert: "Ich wollte eigentlich nicht noch mehr Kinder. Aber als ich Bill getroffen habe, dachte ich: 'Weißt du was, ich möchte doch noch eins. Wir sind so gespannt – es wird absolut fantastisch!'"

Getty Images Amy Childs, Billy Delbosq und Tochter Polly

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Januar 2023

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

