S Club 7-Mitglieder trauern um verstorbenen Paul Cattermole

Alle sind in großer Trauer um ihn. S Club 7 gehörten von 1998 bis 2003 zu den angesagtesten Bands Europas. Eigentlich wollten sie in kompletter Besetzung zum 25. Jubiläum zu einer großen Reunion-Tour zusammen kommen. Doch heute verstarb Paul Cattermole (46) völlig unerwartet im Alter von nur 46 Jahren. Seine Bandkollegen sind nun in großer Trauer um ihren so plötzlich verstorbenen Freund.

Pauls Bandkollegin Hannah Spearritt (42) soll laut Mirror "zusammengebrochen" sein, als sie die herzzerreißende Nachricht erfuhr, und seine Bandkollegen waren "entsetzt und ungläubig". In einer von der Band veröffentlichten Erklärung heißt es: "Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die tiefe Traurigkeit und den Verlust zu beschreiben, den wir alle fühlen. Wir hatten das große Glück, ihn in unserem Leben zu haben und sind dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir haben." Jeder werde ihn vermissen, heißt es weiter.

Im Februar zu Gast bei "The One Show" teilten die Musiker noch voller Freude mit: Sie gehen auf eine große Reunion-Tour. "Wir freuen uns sehr, unseren Fans im ganzen Land die S-Club-Party zu präsentieren, um 25 Jahre S Club 7 zu feiern", schwärmte die Band in einem anschließenden Statement und merkte an: "Wir können gar nicht glauben, dass es schon so lange her ist. Musik und Freundschaft waren schon immer der Kern von allem, was wir je gemacht haben."

Anzeige

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, Musiker

Anzeige

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7 bei einer Pressekonferenz im November 2014

Anzeige

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, Sänger

Anzeige

Denkt ihr, dass es bald genauere Infos zu Pauls Tod gibt? Ja, ich denke schon! Nein, vermutlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de