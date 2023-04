Saisoneröffnung: Cosimo Citiolo legt Show im Megapark hin

Cosimo Citiolo (41) will als Sänger durchstarten! Im Januar war der Realitystar im Dschungelcamp zu sehen, anschließend widmete er sich wieder The Real Life - #nofilter und ließ sich und seine Freundin Nathalie Gaus bei ihrem Alltag begleiten. Jetzt scheint der DSDS-Kultkandidat ein neues Ziel anvisiert zu haben und reist dafür in sonnige Gefilde: Cosimo versucht sich als Musiker im Megapark!

Stolz präsentierte der 41-Jährige auf seinem Instagram-Profil Ausschnitte von seinem Auftritt in der Großraum-Diskothek von Mallorca. Cosimo wurde dabei eine große Ehre zuteil, denn es handelte sich dabei nicht nur um irgendeine beliebige Show. "War eine geile Stimmung für die kalte Zeit und Eröffnung", schwärmte der Italiener. Neben zahlreichen Fans hatte er auch seine Liebste mit im Schlepptau, die ihren Partner anfeuerte.

Auch Cosimos Dschungelkollege Gigi Birofio (23) wollte mit seinem Gesangstalent überzeugen, doch die Fans hielten nicht sonderlich viel von seinem Song. "Ich feier dich, aber dieses Lied ist echt Müll" oder "Der Song ist peinlich, Gigi. Hätte was Besseres von dir erwartet", lauteten nur einige der enttäuschten Instagram-Kommentare seiner Community.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Reality-TV-Star

ActionPress / Zengel, Dirk Cosimo Citiolo bei seiner Ankunft in Frankfurt nach dem Dschungelcamp

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

