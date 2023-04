Als Single: Cathy Hummels will sich öfter im Bikini zeigen

Sie interessiert die Meinung der Hater nicht. Cathy Hummels (35) zeigt sich gerne sexy im Netz – und erntet dafür oft hämische und gemeine Kommentare. Erst zuletzt wurde die Ex von Fußballstar Mats Hummels (34) wieder als billig bezeichnet, nachdem sie einen freizügigen Schnappschuss im Netz geteilt hatte. Doch auf die Hate-Kommentare scheint die Mutter eines Sohnes nicht viel zu geben: Sie will sich auch weiter so zeigen – vor allem seitdem sie Single ist!

"Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter", erklärte die Influencerin gegenüber der dpa. "Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist, dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht", stellte die Beauty klar.

2022 ließen sich Cathy und Mats scheiden. Letztlich hatten die Influencerin und der Kicker sich wohl einfach auseinandergelebt, wie die 35-Jährige erklärte: "Als Paar waren wir halt irgendwann nicht mehr auf einer Wellenlänge." Doch sie hätten sich lange sehr geliebt und ein tolles Kind zusammen bekommen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Getty Images Mats Hummels, Fußballstar

