Aurora Ramazzotti scherzt: Ihr Sohn hat mehr Schuhe als sie

Aurora Ramazzottis (26) Nachwuchs wird reich beschenkt! Ende März hatte die Tochter von Michelle Hunziker (46) verkündet, dass sie und ihr Partner Goffredo Cerza zum ersten Mal Eltern geworden sind. Seitdem teilt die Italienerin nur zu gerne Einblicke in ihren Alltag als frisch gebackene Mama. Ebenso wie sie und ihre Familien freuen sich auch viele Freunde und Geschäftspartner der jungen Mutter über die Geburt des kleinen Cesare – und der Hosenmatz erhält offenbar viele Präsente. Inzwischen kann Aurora wohl schon einen Schrank mit kleinen Schühchen für ihren Sohn füllen.

Via Instagram teilt Aurora am Freitag einige Aufnahmen, auf denen eine Menge Babykleidung zu sehen ist. Dabei macht sie klar, dass ihr kleiner Wonneproppen bereits von vielen großen Marken beschenkt werde. Neben Bodys und niedlichen Söckchen kann sich Aurora auch über so manches Paar Baby-Sneaker freuen – und schon bald im Partnerlook mit Cesare auf die Straße gehen. "Er hat bereits mehr Schuhe als ich", scherzt die 26-Jährige.

Neben all der Geschenke hat Aurora jedoch nur eine Sache im Kopf: die Zeit mit ihrem Baby zu genießen! "Ich erhole mich. Ich genieße den Wind des neuen Lebens […]. Jeder Augenblick ist eine Entdeckung", erklärte die Tochter von Eros Ramazzotti (59) in einer Instagram-Story, in der ein Bild von der Babyhand ihres Kleinen zu sehen war.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im Februar 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Januar 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzottis Baby mit der Hand ihres Partners

