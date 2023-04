Deshalb ist "Sing meinen Song" für Nico Santos so bedeutsam

Diese Show gibt Nico Santos (30) viel! Am 25. April geht wieder die beliebte Musikshow Sing meinen Song los. Auch diesmal werden deutsche Künstler Songs der anderen Teilnehmer auf ihre Art und Weise performen. Seit zehn Jahren gibt es das Tauschkonzert nun bereits – und bei der Jubiläumsstaffel sind wieder viele bekannte Gesichter am Start. Nico kehrt für diese besondere Ausgabe zurück und darf unter anderem Alli Neumanns und Johannes Oerdings (41) Lieder singen. Der "Play With Fire"-Interpret freut sich total auf das Projekt!

Für Nico ist das Format total außergewöhnlich, wie er gegenüber Promiflash verrät. "Man lernt in diesen zweieinhalb Wochen, in denen man da ist, so viel über sich selbst kennen – über das Künstler-Dasein, aber auch über das Private. So viel lernt man in zwei Jahren nicht", erklärt er die Besonderheit der Sendung. "Wo sonst ist man mit sieben Künstlern in einem Haus, die Tag und Nacht Gespräche führen – über alles: Karriere, das Leben", führt der 30-Jährige aus.

Die Gespräche, wie man zur Musik gekommen ist oder was man dafür geopfert hat, scheinen für Nico sehr bedeutsam zu sein. "Man hat so einen krassen Bezug zu den Künstlern. Sie singen deine Lieder und man ist geflasht. Das sind Momente, die sich jeder Künstler wünscht. Man kann das mit einer Kur gleichsetzen. Man kommt als neuer Mensch raus", betont er total happy im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

Getty Images Nico Santos bei den GQ Men of the Year Awards, 2019

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Nico Santos, Montez, Johannes Oerding, Lea, Alli Neumann, Clueso und Stefanie Kloß

Anzeige

Getty Images Nico Santos im November 2019 in Baden-Baden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de