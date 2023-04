Drei Monate nach Unfall: Jeremy Renner flitzt auf Scooter

Jeremy Renner (52) ist wieder mobil. Der Hollywoodstar hatte seine Fans zum Jahresbeginn entsetzt, als er einen schweren Unfall in den Bergen hatte. Er war mit einem Schneemobil zusammengekracht und erlitt schlimme Verletzungen. Lange Zeit war er im Krankenhaus an sein Bett gefesselt. Doch mittlerweile scheint es ihm deutlich besser zu gehen: Jeremy flitzte gut gelaunt im elektrischen Scooter durch den Freizeitpark.

Nach seinem wochenlangen Klinikaufenthalt schien Jeremy sich jetzt ein wenig Spaß zu gönnen. Zusammen mit seiner Familie besuchte er den Magic Mountain Vergnügungspark in Kalifornien. In einem Video in seiner Instagram-Story zeigt der Schauspieler sich nicht nur lachend, sondern auch wieder richtig mobil. Mithilfe eines elektrischen Scooters schien er seinen Liebsten regelrecht davonzurasen. "Ich mache den Weg so gut ich kann frei", schreibt der 52-Jährige fröhlich. Dank einer Musikbox machte er die Besucher des Parks offenbar auf sich aufmerksam, mit der er dazwischen auch noch rumalberte.

Seine Familie war während der Zeit, in der Jeremy sich von seinen Verletzungen erholte, wohl auch seine größte Stütze. In seiner Instagram-Story teilte er kurz nach dem Unfall, wie liebevoll sich seine Mutter und Schwester im Krankenhaus um ihn kümmerten. Während er selbst nicht in der Lage war aufzustehen, wusch ihm seine Schwester unter eine Badehaube sogar die Haare. "Spa-Moment, um meine Lebensgeister zu wecken", schrieb der Marvel-Darsteller dazu.

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und seine Familie im Freizeitpark

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Hawkeye"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de