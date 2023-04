Freundin flog allein: Andrej Mangold durfte nicht in die USA

So hat sich Andrej Mangold (36) den Start seiner USA-Reise sicher nicht vorgestellt! Der Bachelor von 2019 ist seit einer Weile wieder glücklich vergeben – seine Freundin Annika Jung hat er im Urlaub kennengelernt. Nun wollte das Paar gemeinsam verreisen und eine Auszeit in Orlando genießen. Doch Annika musste ihren Freund am Flughafen allein zurücklassen: Andrej hatte Probleme mit der Einreise!

In seiner Instagram-Story berichtete der gebürtige Hannoveraner: "So was Krasses ist mir noch nie passiert. Anni ist einfach alleine geflogen. Ich konnte den Flieger nicht betreten. Ich hatte Probleme mit meinem Esta." Seine digitale Einreisegenehmigung sei nur für seinen alten Reisepass gültig gewesen – für das aktuelle Dokument hätte er sich eine neue besorgen müssen. Am Flughafen habe er gemeinsam mit Mitarbeitern der Fluggesellschaft jedoch einen Eilantrag stellen und nachreisen können: "Ich habe noch einen Direktflug gebucht bekommen und bin fast zeitgleich mit Anni da, obwohl sie dreieinhalb Stunden vorher losgeflogen ist." Hätte auch die Influencerin ihren Flug verfallen lassen, hätten sie viel Geld verloren.

Kurz nach Mitternacht lagen Andrej und seine Liebste dann endlich im Bett. Dort drückte er ihr noch ein paar Küsse auf und freute sich. "Was für ein Tag. Ich hätte heute Morgen nicht erwartet, dass wir beide wie geplant noch hier ankommen", staunte er erleichtert.

Getty Images Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine Freundin Annika Jung

Instagram / dregold Andrej Mandgold und Annika Jung im April 2023

