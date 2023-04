Kate Hudson entspannt oben ohne mit ihrer Tochter im Pool

So tankt Kate Hudson (43) neue Kraft! In den vergangenen Jahren hat sich bei der Schauspielerin so einiges getan: Zuletzt war die Blondine im Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" zu sehen. 2021 verlobte sie sich mit dem Musiker Danny Fujikawa (36), mit dem sie drei Jahre zuvor die gemeinsame Tochter Rani Rose (4) bekam. Als Mutter von drei Kindern geht es bei dem Filmstar oftmals turbulent zu. Daher gönnte sich Kate jetzt ein wenig Ruhe!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ die 43-Jährige ihre Community an ihrer kleinen Auszeit teilhaben. "In letzter Zeit", schrieb sie zu den zahlreichen Schnappschüssen, auf denen sie mit ihrer Familie zu sehen ist. Eines der Bilder zeigt Kate mit ihrer Tochter, auf dem die Beauty oben ohne in einem Pool posiert, während sich ihr jüngster Nachwuchs an sie lehnt. Auf einer anderen Aufnahme albert Kate mit ihrem Liebsten rum.

Kate betont immer wieder, wie sehr sie ihre Patchworkfamilie liebt! Mit ihrem ersten Ehemann Chris Robinson begrüßte sie 2004 Sohn Ryder (19) auf der Welt. 2011 wurden sie und Matthew Bellamy (44) Eltern eines weiteren Sohnes namens Bingham (11). Zu den Vätern ihrer beiden Jungs habe sie nach wie vor ein gutes Verhältnis.

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa

Getty Images Kate Hudson bei der Vanity Fair Oscar Party

