Komisch? Nina Bott zeigt sich komplett nackt beim Duschen

Nina Bott (45) zeigt sich ungewohnt freizügig im Netz. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist stolze Mama von vier Kindern. An ihrem Familienleben lässt die Schauspielerin ihre Fans auch teilhaben, indem sie immer mal wieder Updates auf Social Media postet – sie postet aber gerne auch mal andere kreative Dinge wie Rezepte oder DIY-Anleitungen. Nun zeigte sie sich aber von einer etwas anderen Seite: Nina ließ sich jetzt splitterfasernackt beim Duschen filmen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine ein Video, in dem sie komplett nackt ist. In dem Clip steigt sie in eine Wanne, sodass ihre Rückenansicht komplett zu sehen ist – dabei zeigt sie auch ihren Allerwertesten. Anschließend verdeckt Nina die Kamera mit ihrer Hand. Was die 45-Jährige mit dem kurzen Clip ausdrücken wollte, ließ sie offen.

Generell scheint Nina aber kein Problem damit zu haben, ihren Körper zu zeigen – die vierfache Mutter war nämlich schon mehrfach auf dem Cover des Erotikmagazins Playboy zu sehen. Für das Heft hatte die Influencerin die Hüllen fallen lassen.

Instagram / ninabott Nina Bott im April 2023

Instagram / ninabott Nina Bott im Dezember 2022

Instagram / ninabott Nina Bott, 2021 auf Zypern

