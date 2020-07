Iris Mareike Steen (28), Ulrike Frank (51), Sila Sahin (34), Nina Bott (42) und viele weitere GZSZ-Darstellerinnen – sie alle haben sich in den vergangenen Jahren für den Playboy ausgezogen. Als vor wenigen Monaten dann die siebentausendste Folge der Serie über die Bildschirme flimmerte, widmete das Männermagazin den Ladys eine exklusive Special-Edition, in der ihre schönsten Bilder noch einmal gezeigt wurden – allerdings nur online. Und weil das so gut ankam, gibt es das Ganze jetzt noch einmal in einer Printausgabe.

"Uns erreichten sehr viele Leserzuschriften mit dem ausdrücklichen Wunsch, wir mögen doch das Playboy-Special mit den schönsten GZSZ-Stars zusätzlich als Printausgabe veröffentlichen", erklärte Florian Boitin, der Chefredakteur der Zeitschrift, laut RTL. Und das ließ er sich offenbar nicht zweimal sagen. Im August werden die GZSZ-Beautys noch einmal auf 28 Extraseiten in einer Gratisbeilage verewigt. Wie schon in der digitalen Version wird Iris, die 2015 in New York ihr Playboy-Shooting hatte, das Cover zieren.

Ob die Fotostrecke gedruckt wohl genauso gut ankommt wie online? Damals gab es nämlich so viele Aufrufe, dass der Server abgestürzt ist. "Das Interesse für unsere digitale Jubiläumsausgabe mit den schönsten Stars der erfolgreichsten deutschen TV-Serie zwang unsere Website heute Nacht in die Knie", verriet Boitin.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Playboy-Chefredakteur Florian Boitin

Getty Images Sila Sahin im Mai 2017

Getty Images Ulrike Frank, GZSZ-Star



