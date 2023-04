Nachbarin sicher: Jeremy Renner war eine Sekunde lang tot

Für Jeremy Renner (52) sah es nicht gut aus! Anfang des Jahres mussten seine Fans einen ziemlich großen Schock verkraften. Der Schauspieler wurde bei dem Versuch, seinen Neffen zu retten, von einer Schneepflugmaschine erwischt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mittlerweile befindet sich der Avengers-Darsteller auf dem Weg der Besserung. Zwischenzeitlich stand es allerdings ziemlich kritisch um den Filmhelden. Jeremys Nachbarin ist sich sogar sicher, dass er für kurze Zeit tot war!

Barb Fletcher war während des schlimmen Unfalls des Darstellers am Ort des Geschehens dabei. Nun spricht sie in einem Interview-Special für den Sender ABC über den grausamen Vorfall. "Zu einem Zeitpunkt fühlte er sich so nasskalt an und nahm einen grau-grünen Farbton an", erinnert sich Jeremys Nachbarin. "Ich konnte in meinem Herzen spüren, dass wir ihn für eine Sekunde verloren haben. Er schloss seine Augen und ich habe einfach versucht, ihn wachzuhalten", berichtet Barb weiter. Sie fügt hinzu: "Ich glaube wirklich, dass er für wenige Sekunden tot war."

Für Jeremy war es das jedoch allemal wert – damit beweist er, dass er nicht bloß vor der Kamera ein Held ist. "Ich würde es wieder tun. Denn die Schneepflugmaschine fuhr direkt auf meinen Neffen zu", gibt der 52-Jährige im Rahmen des Specials ebenfalls zu.

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Hawkeye"

Anzeige

Wie findet ihr es, dass es ein Interview-Special zu dem Vorfall gibt? Sehr interessant! Na ja, etwas makaber... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de