Olly Murs zeigt seinen heißen Body mit Tiara und roter Hose

Olly Murs (38) macht seiner Freundin Konkurrenz. Für den Sänger könnte es aktuell nicht besser laufen. Der "Heart Skips a Beat"-Interpret hat seiner Freundin Amelia Tank im Juni des vergangenen Jahres einen Heiratsantrag gemacht. Bald läuten bei dem Paar also wohl die Hochzeitsglocken. Bevor es aber so weit ist, scheint Olly in die Rolle seiner Liebsten schlüpfen zu wollen: Er posiert genau wie die professionelle Bodybuilderin!

Amelia teilte auf Instagram ein Foto des Sängers, der in einer roten Kaktus-Pyjamashorts seine Muskeln spielen lässt. Olly zeigte sein beeindruckendes Sixpack und seine Oberschenkel, als er seinen Körper für den Schnappschuss anspannte, der vor Amelias zahlreichen Trophäen aufgenommen wurde. Als Zugabe zog er noch ihre riesige Tiara an. Seine Liebste schrieb zu dem Foto: "Vergiss die Tour, dieser Clown denkt, er ist bereit für mein Training. Das oder er versucht nur zu vermeiden, in das Eisbad zu kommen."

Dass die Hochzeit bald anstehen könnte, deutete der Sänger zuletzt bereits an. Die beiden verbrachten wohl ihren letzten Urlaub vor der Hochzeit: Der "Troublemaker"-Interpret teilte im Januar einige Bilder aus ihrem Barbados-Urlaub. "Unser letzter Urlaub als Mister und Miss", schrieb der Sänger dazu.

Getty Images Olly Murs, Sänger

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Getty Images Olly Murs, Sänger

