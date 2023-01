Bald verheiratet: Olly Murs und Verlobte teilen Urlaubsfotos

Die beiden genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Olly Murs (38) und Amelia Tank machten ihre Beziehung 2020 öffentlich. Im vergangenen Sommer wagte der "Troublemaker"-Interpret dann den nächsten Schritt: Er machte der Bodybuilderin einen romantischen Antrag am Strand, den die Blondine mit "Ja" beantwortete. Nun teilte Olly Bilder von sich und Amelia aus ihrem vermutlich letzten Urlaub als unverheiratetes Paar.

Auf Instagram teilte der Sänger eine Reihe von Bildern, die ihn gemeinsam mit seiner Liebsten im Urlaub auf Barbados zeigen. So sieht man die Turteltauben unter anderem in Badeklamotten auf einem Boot stehen, am Herumalbern und am Strand entspannen. "Unser letzter Urlaub als Mister und Miss", schrieb der 38-Jährige dazu und spielte damit auf die bevorstehende Hochzeit an. "Ich bin erst einmal weg, um meine letzte Nacht zu genießen und zu essen, was zum Teufel ich will. Die Diät beginnt am Montag", scherzte der Musiker.

Auch Amelia veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account einige Schnappschüsse von dem Urlaub. Dabei sticht vor allem eine Aufnahme besonders hervor: Diese zeigt Olly und sie eng umschlungen im Meer beim Knutschen. Die Fotoreihe versah die Sportlerin mit der Unterschrift "Barbados", einigen Emojis sowie dem Hashtag "Teil eins" – haben die beiden etwa ihre Flitterwochen dort geplant?

