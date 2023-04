Schon bald: Jeremy Renner wird wieder Stunts machen können!

Jeremy Renner (52) wird sich schon bald vollständiger Genesung erfreuen können! Anfang des Jahres war der Schauspieler in einen tragischen Unfall mit einem Schneepflug geraten. Daraufhin wurde der Marvel-Star mit rund 30 Knochenbrüchen in ein Krankenhaus eingeliefert – und arbeitet bis heute hart daran, wieder gesund zu werden. Seine Fans können nun aufatmen: Jeremys Arzt verkündet, dass der Hollywood-Star schon bald wieder uneingeschränkt vor der Kamera stehen kann!

Laut Dr. Christopher Vincent können Jeremys Fans ihr Idol "früher als erwartet" wieder auf der Kinoleinwand sehen. "Es besteht kein Zweifel daran, dass er vielleicht etwas zurückhaltender sein wird, wenn es darum geht, seine eigenen Stunts zu machen. Aber es wird keine körperlichen Einschränkungen geben", versichert der zuständige Arzt gegenüber Access Hollywood und fügt hinzu, dass der 52-Jährige womöglich schon in den nächsten Monaten bereit sein könnte, wieder zu arbeiten.

Bevor Jeremy wieder an die Arbeit denken kann, verarbeitet der "The Avangers"-Darsteller den Tathergang und seinen Genesungsprozess im Rahmen einer Doku mit dem Namen "A Story of Terror, Survival and Triumph 'Jeremy Renner". Doch während er sich im Gespräch mit Journalistin Diane Sawyer (77) an den Unfall erinnerte, verdeutlichen auch Bilder, wie traumatisch der Unfall gewesen war. So sah man auf Bildern mehrere rote Schneeflächen, die mit Jeremys Blut getränkt waren.

Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Jeremy Renner, Marvel-Darsteller

Jeremy Renner im April 2022

