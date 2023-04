"Seele schmerzt": So fühlte sich Jeremy Renner beim Unfall!

Jeremy Renner (52) durchlebte einen wahrhaftigen Horror-Unfall! Anfang des Jahres mussten seine Fans einen ziemlich großen Schock verkraften. Der Schauspieler wurde bei dem Versuch, seinen Neffen zu retten, von einer Schneepflugmaschine erwischt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mittlerweile befindet sich der Avengers-Darsteller auf dem Weg der Besserung. Zwischenzeitlich stand es allerdings ziemlich kritisch um den Filmhelden. Jeremy berichtet nun, wie sich der schlimme Unfall für ihn anfühlte!

In einem langen Interview-Special für den Sender ABC erinnert sich der Darsteller an den grausamen Vorfall zurück. "Es sind zu viele Sachen gleichzeitig in meinem Körper passiert, um Schmerz zu verspüren", berichtet er. Für Jeremy habe sich der Unfall daher ziemlich verschwommen abgespielt. Er versucht dennoch, seine Gefühle in Worte zu fassen: "Es ist, als ob deine Seele Schmerzen haben könnte."

Eine von Jeremys Nachbarinnen war zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls anwesend. Wie sie auch in dem Interview berichtet, habe sie sogar bereits das Schlimmste befürchtet. "Ich konnte in meinem Herzen spüren, dass wir ihn für eine Sekunde verloren haben. Er schloss seine Augen und ich habe einfach versucht, ihn wachzuhalten", erzählt Barb Fletcher. Sie fügt hinzu: "Ich glaube wirklich, dass er für wenige Sekunden tot war."

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner im November 2022

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Schwester und seiner Mama

