Akrobatisch: König Charles machte oft Kopfstand im Schloss

Prinz Harrys (38) Buch erschien im Januar und wurde direkt zum Bestseller. In seinem Buch gewährt der Prinz Einblicke in sein früheres Leben im Palast sowie außerhalb der Palastmauern und packt schonungslos über seine Familie aus. Nach der Veröffentlichung gab es deswegen viel Gegenwind von den Royals. In seinem Buch berichtet Harry aber auch einige lustige Anekdoten, zum Beispiel über seinen Vater König Charles III. (74)!

In seinem Buch "Reserve" beschreibt Harry einen der Wege, wie der jetzige König versuchte, früher seine Rückenschmerzen loszuwerden. "Öffnete man die falsche Tür, konnte es sein, dass man hereinplatzte, wenn Vater seinen Kopfstand machte. Von seinem Physiotherapeuten verschrieben, waren diese Übungen das einzig wirksame Mittel, das gegen Pas Genick- und Rückenschmerzen half. Alte Verletzungen vom Polo größtenteils", erklärt Harry im zweiten Kapitel. Charles soll die Übungen angelehnt an die Tür oder von einer Stange hängend gemacht haben: "Wie ein geübter Akrobat", erläutert Harry weiter.

Zurzeit laufen für Charles die letzten Vorbereitungen für seine Krönung am 6. Mai. Ob Harry und seine Frau Meghan (41) da sein werden, ist noch offen. Seit Harry und Meghan von ihren royalen Verpflichtungen zurückgetreten sind, gibt es zwischen ihnen und den Windsors Streitigkeiten.

Getty Images Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2019

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Juni 1998

