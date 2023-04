Wie lange will Chandra Wilson bei "Grey's Anatomy" bleiben?

Sie ist von Anfang an dabei! Schauspielerin Chandra Wilson (53) spielt schon seit der ersten Staffel Grey's Anatomy die Ärztin Miranda Bailey. Die Erfolgsserie hat mittlerweile 19 Staffeln, wie viele es insgesamt sein werden, ist nicht bekannt. Bei der Besetzung der Show gibt es regelmäßig Wechsel, zuletzt erklärte Kelly McCreary (41) ihr Ausscheiden aus dem Programm. Aber wie lange können sich Fans über Chandra in ihrer Rolle freuen?

Die Schauspielerin selbst sorgt jetzt für Klarheit bei ihren Fans. Bei Us Weekly erklärt sie zu ihrem Verbleib in der Show: "Ich habe mich selbst herausgefordert, bis zum Ende zu bleiben. Es ist lustig, viele aus dem Cast sind schon seit 13 bis 14 Staffeln dabei und es fühlt sich immer noch an, als wären sie neu. Wir sind sehr stolz auf unser Arbeitsumfeld." Chandra erklärt darüber hinaus auch, dass das gesamte Team der Show versuche, genau diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten, damit ehemalige Besetzungsmitglieder wissen, sie können immer zurückkehren.

Über die Rückkehr alter Charaktere macht sie auch klar: "'Grey's' ist wie ein Zuhause für uns. Unsere Fans lieben die Storys, darauf bauen wir auf!" So kehrte vor kurzem beispielsweise Kate Walsh (55) nach neuen Jahren Pause zum Set der Arztserie zurück.

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight am "Grey's Anatomy"-Set

Instagram / t.r.knight Chandra Wilson, T.R. Knight, Ellen Pompeo und James Pickens Jr.

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy" 2016

