Yeliz Koc klärt auf: Warum zeigt sie ihren Freund so selten?

Ist bei Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis noch alles paletti? Die Influencerin hat sich in ihrer Show Make Love, Fake Love auf die Suche nach der großen Liebe begeben – und sie in dem Videoproduzenten offenbar gefunden. Die beiden sind auch nach der Show glücklich zusammen. Doch in den vergangenen Wochen hat Yeliz kaum noch etwas von ihm preisgegeben. Was steckt dahinter?

In ihrer Instagram-Story bedauerte die Hannoveranerin, dass man es den Leuten nicht recht machen könne: "Kommt nichts, wird diskutiert und geurteilt. Kommt immer was, wird diskutiert und geurteilt." Sie habe aktuell einfach nicht den Drang, alles Private zu teilen. "Vielleicht ändert sich das noch mal, aber man muss seine Beziehung ja auch nicht immer so extrem zeigen", stellte die 29-Jährige klar. Wenn sie und Jannik in den Urlaub fliegen, werde wahrscheinlich wieder etwas mehr von ihnen kommen.

An mangelnder Zweisamkeit dürfte Janniks seltene Präsenz auf Yeliz' Account ohnehin nicht liegen. Die beiden verbringen fast jede freie Minute miteinander. "Wir sehen uns jeden Tag 24/7. Wir leben zusammen", hatte der Beau bereits Mitte März gegenüber Promiflash verraten.

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc mit Jannik Kontalis, 2023

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

