Geheime Pläne geleakt: Ist Sicherheit der Krönung gefährdet?

Müssen König Charles' (74) Sicherheitskräfte jetzt umdenken? In wenigen Wochen findet in London die Krönung des derzeit amtierenden Monarchen statt. Zu der Veranstaltung erscheint nicht nur die Königsfamilie selbst, auch viele hochrangige Gäste sind geladen. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen. Doch nun scheint es ein Leck zu geben, das die Sicherheit der Krönung massiv gefährdet: Im Netz sind geheime Pläne des Buckingham Palace aufgetaucht.

Die britische Zeitung Metro berichtet, dass im Internet Pläne der Räumlichkeiten des Buckingham Palace kursieren. Diese unterliegen eigentlich der höchsten Sicherheitsstufe, denn darauf sind auch die Privatwohnungen von Charles und seiner Frau Königin Camilla (75) verzeichnet. Zu sehen sei unter anderem, wie diese Räume miteinander verbunden sind. Die Dokumente sollen zudem als streng geheim markiert sein. Der Sicherheitsexperte Philip Grindell zeigt sich besorgt: "Sie hätten niemals veröffentlicht werden dürfen. [...] Die Veröffentlichung jeglicher Pläne könnte die Sicherheit gefährden und für jeden Gegner von Vorteil sein."

Derweil scheint bei der Planung der Zeremonie noch einiges in der Schwebe zu sein. Unter anderem ist immer noch nicht klar, ob Charles' Sohn Prinz Harry (38) mit seiner Frau Meghan (41) überhaupt erscheinen wird. Doch ein Palast-Insider meinte zu The Times: "Ich habe gehört, dass sie ihre Pläne bestätigen werden, vor allem jetzt, da Biden es getan hat." Der US-Präsident gab bereits bekannt, nicht an der Feier teilnehmen zu können.

Getty Images König Charles III. und Camilla bei ihrem ersten Staatsempfang 2022

Getty Images König Charles in Hamburg 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Fua'amotu Airport

