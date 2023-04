Gwyneth Paltrow teilt seltenen Schnappschuss mit Sohn Moses

Er wird erwachsen! Gwyneth Paltrows (50) Sohn Moses Martin (17) stand zuletzt neben seiner Mutter vor Gericht und musste in ihrem laufenden Prozess aussagen. Normalerweise sieht man den Sohn der Schauspielerin und Coldplay-Sänger Chris Martin (46) nicht oft in der Öffentlichkeit. Am 8. April gab es für Moses aber Grund zum Feiern: Er hatte Geburtstag! Anlässlich seines Ehrentages teilt Gwyneth nun einen aktuellen Schnappschuss der beiden!

Mit einem Instagram-Post gratuliert die Schauspielerin ihrem Sohn auch öffentlich zum 17. Geburtstag. "Herzlichen Glückwunsch zum 17. an den Jungen, der meine Seele erhellt. Moses, du bist der außergewöhnlichste, gütigste und liebevollste Mensch, den ich kenne", erklärt die Mutter von zwei Kindern unter dem Schnappschuss von sich und ihrem Sohn auf einem Boot. Er habe auch ein komödiantisches Talent, das die ganze Familie regelmäßig zum Lachen bringt, erklärt Gwyneth weiter.

Unter ihrem Post schließen sich viele Fans den Glückwünschen an: "Moses, du Legende! Alles Gute zum Geburtstag" oder "Das ist so ein schönes Bild. Ich wünsche ihm alles Gute!" Einige bemerken aber auch die verblüffende Ähnlichkeit des 17-Jährigen mit seinem berühmten Vater. "Er sieht genau wie sein Vater aus" oder "Mini-Chris", meinen hier einige.

Instagram / gwynethpaltrow Apple Martin, Gwyneth Paltrow, Moses Martin und Blythe Danner im Dezember 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin

