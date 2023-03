"Für immer": Taylor Swift widmet Joe Alwyn süßes Liebeslied!

Taylor Swift (33) macht ihrem Freund Joe Alwyn (32) eine musikalische Liebeserklärung! Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich 2016 kennen und gelten seitdem als absolutes Traumpaar. Ihre Liebe halten sie dabei aber eher für sich und zeigen sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Im Rahmen des Starts ihrer "The Era"-Tour bringt das Gesangstalent jetzt vier bisher unveröffentlichte Songs raus – und in einem singt Taylor ganz verliebt über ihren Joe!

In "All Of The Girls You Loved Before" fasst die 33-Jährige ihre Gefühle zusammen und scheint ihren Fans so einen kleinen Einblick in die Beziehung mit dem Briten zu gewähren. "All die Mädchen, die du vorher geliebt hast, machten dich zu dem, in den ich mich verliebt habe. [...] Jetzt bist du alles, was ich brauche, alles, wofür ich dankbar bin", trällert sie emotional im Refrain. Offenbar sieht sich die Grammy-Gewinnerin auch in Zukunft neben Joe: "Ich will dir beibringen, wie sich 'Für immer' anfühlt", heißt es in einer Zeile des Lieds.

Ob Taylor die vier neuen Hits auch auf ihrer Tour spielen wird, können US-Fans schon heute herausfinden. Die ersten zwei Konzerte finden heute in der US-Stadt Glendale statt. Wie KPNX vor einigen Tagen berichtete, ließ sich der örtliche Bürgermeister extra dafür etwas besonderes einfallen: Am 17. und 18. März heißt die Stadt "Swift City"!

