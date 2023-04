Niall Horan enthüllt Verbindung zu Ex-Band One Direction!

Sie sind nach wie vor füreinander da! Niall Horan (29) feiert nach drei Jahren Pause sein musikalisches Comeback mit seinem Album "The Show". In der aktuellen Staffel der US-Version von The Voice sitzt er mit in der Jury. Was Castingshows angeht, ist Niall Vollprofi: Seine ehemalige Band One Direction wurde bei The X-Factor dritter. Vor sieben Jahren legte die Band eine Pause ein. Niall enthüllt jetzt, dass die Jungs sich noch immer unterstützen!

Fünf Jahre lang war er mit seinen Bandkollegen Harry Styles (29), Louis Tomlinson (31), Liam Payne (29) und Zayn Malik (30) unterwegs. Im Esquire-Interview beschreibt Niall, dass sich die Band nach wie vor nahe stehe: "Wir versuchen immer, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir schreiben alle miteinander, auch unabhängig von der Arbeit. Wir sind immer füreinander da!" Seine Ex-Bandkollegen seien mitunter die einzigen Personen in seinem Leben, die den Druck der Industrie und den Lifestyle nachvollziehen können.

Seine Rückkehr zu einer Talentshow, diesmal jedoch als Juror, lässt bei ihm Erinnerungen wach werden. Bei seiner eigenen Audition für X-Factor lief es nicht so gut, er findet daher das Rausschmeißen von Kandidaten besonders schwer. "Ich finde es schwierig, man hat praktisch deren Zukunft in der Hand. Man muss viel Feingefühl haben, vor allem, wenn man auch schon auf der anderen Seite war", erklärt Niall weiter.

Getty Images Die Band One Direction, 2012

Getty Images Niall Horan, Sänger

Getty Images One Direction bei den MTV VMAs in L.A. im September 2012

