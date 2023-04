Prinz George und Papa William genießen Vater-Sohn-Ausflug

Eine Familie von Sportfans! Die royale Familie rund um Prinz William (40) und Ehefrau Prinzessin Kate (41) ist dafür bekannt, sportbegeistert zu sein. Im letzten Sommer besuchten die Eltern von drei Kindern zusammen mit ihrem ältesten Prinz George (9) das Tennisturnier in Wimbledon, im Juli ging es für das Dreiergespann zu einem EM-Spiel. Jetzt genossen William und George einen Vater-Sohn-Ausflug zum Fußball!

Am Samstagnachmittag wurde das Vater-Sohn-Gespann bei einem Fußballspiel der britischen Vereine Aston Villa und Nottingham Forest gesehen. Auf verschiedenen Schnappschüssen sieht man Prinz George und Papa William, wie sie intensiv bei dem Spiel mitfiebern. Einige der Bilder zeigen die beiden auch mit der gleichen Mimik und Gestik oder bei einer Debatte rund um das Spiel. Grund zur Freude gab es für die bekennenden Aston-Villa-Fans auch: Ihr Lieblingsverein gewann mit 2:0.

Seit 2006 ist Prinz William Präsident der englischen Football Association. Ein Fan von Aston Villa ist er, seit er elf Jahre alt ist und durfte als Ehrengast des Vereins deren neue Anlage im Jahr 2021 eröffnen. Wie er Fan des Vereins wurde, erklärte er in einem BBC-Interview: "Mein Interesse an Fußball begann in der Schule. [...] Die Atmosphäre und Kameradschaft waren etwas, womit ich mich identifizieren konnte."

Getty Images Prinz George und sein Vater Prinz William bei einem Fußballspiel im April 2023

Getty Images Prinz George und Prinz William im Juli 2022

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Prinz George in Wimbledon im Juli 2022

